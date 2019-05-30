Tayfunspor ile yola devam!..

Hidropaks Tayfunspor futbol takımıyla şampiyonluğa imza atan Fatih Yıldız ve İbrahim Babur, kulübüyle yeniden anlaştı. Konuyla ilgili açıklama yayınlayan ikili “Yine yeniden Hidropaks Gebze Tayfunspor’la yola devam. Bizlere güvenlerinden dolayı, başta değerli büyüğümüz Sayın Cengiz İdacı başkanımıza, Hidropaks yönetim kurulu başkanı ve Hidropaks Gebze Tayfunspor’un sponsoru sayın Maruf Işıkdağ’a, Gemak Hırdavat’ın sahibi ve aynı zamanda sportif direktörümüz sayın Serdar Bulun’a, güvenlerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.