Türkiye Tenis Federasyonu’nun Ankara’da düzenlediği 14 yaş milli takımı belirleme turnuvasında, Gebzeli minik sporcu Atakan Karahan, başarıya imza atarak şampiyon oldu. Daha önce de birçok kez, küçük yaş gruplarında dereceye giren Atakan Karahan, bu kez Ankara’da birincilik kürsüsüne çıktı. Turnuvada set vermeden şampiyon olan minik yetenek, aynı zamanda Milli Takım aday kadrosuna da davet edildi. Minik Atakan, küçük yaş gruplarında gösterdiği bu üstün performansla gelecek yıllar için de, teniste çok daha iyi yerlere gelme yolunda umut veriyor.
Bugün 11:24 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:26 TSİ
Gebzeli tenisçi zirveye çıktı
Türkiye Tenis Federasyonu’nun Ankara’da düzenlediği 14 yaş milli takımı belirleme turnuvasında, Gebzeli minik sporcu Atakan Karahan, başarıya imza atarak şampiyon oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz