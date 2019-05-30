Yaşasın cumnastik!..

Kentimizin dört bir yanında faaliyetlerini hızla artıran cimnastikçiler grubu, Gölcük’te de önemli çalışmalar yapıyor. Sporun temeli sayılan cimnastiğe son yıllarda ilgi artarken, veliler de bilinçleniyor. İl spor merkezleri çalışmaları kapsamında antrenörümüz Yeşim Kurt yönetiminde 17 Ağustos Spor Salonu’nda yapılan antrenmanlar aralıksız olarak sürüyor.