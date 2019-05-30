Kentimizin dört bir yanında faaliyetlerini hızla artıran cimnastikçiler grubu, Gölcük’te de önemli çalışmalar yapıyor. Sporun temeli sayılan cimnastiğe son yıllarda ilgi artarken, veliler de bilinçleniyor. İl spor merkezleri çalışmaları kapsamında antrenörümüz Yeşim Kurt yönetiminde 17 Ağustos Spor Salonu’nda yapılan antrenmanlar aralıksız olarak sürüyor.
Bugün 11:25 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:26 TSİ
Yaşasın cumnastik!..
Kentimizin dört bir yanında faaliyetlerini hızla artıran cimnastikçiler grubu, Gölcük’te de önemli çalışmalar yapıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz