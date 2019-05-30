Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF)’nun geleneksel spor bayramlaşması salı günü yapılacak. Ramazan Bayramın birinci günü gerçekleşecek törenin saat 12.00’de başlayacağı belirtildi. Tören yine Amatörevi’nde gerçekleşecek.
Bugün 11:27 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:28 TSİ
KASKF’de tören salı günü
Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF)’nun geleneksel spor bayramlaşması salı günü yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz