Başkan Arif Gülen’in 3.Lig ekibi Darıca G.B.’nin başına geçmesi için ikna ettiği Özgür Vurur ile yarın el sıkışılması bekleniyor. Başkent’te yapılacak görüşmede başkan ile teknik adamın anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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Vurur tamam gibi...
Başkan Arif Gülen’in 3.Lig ekibi Darıca G.B.’nin başına geçmesi için ikna ettiği Özgür Vurur ile yarın el sıkışılması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz