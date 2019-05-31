Vurur tamam gibi...

Başkan Arif Gülen’in 3.Lig ekibi Darıca G.B.’nin başına geçmesi için ikna ettiği Özgür Vurur ile yarın el sıkışılması bekleniyor. Başkent’te yapılacak görüşmede başkan ile teknik adamın anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.