Kullar Stadı elden geçecek

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Kullar Stadı çim zemin çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Görkemli görüntüsüyle imrendiren tesisin yeni sezona hazırlanmasına çalışılıyor. Kulüp Başkanı Fahri Altıntaş’ın aynı zamanda belediyede şehir planlamacısı olarak görev yapması işleri kolaylaştırıyor.