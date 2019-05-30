Kullar Stadı çim zemin çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Görkemli görüntüsüyle imrendiren tesisin yeni sezona hazırlanmasına çalışılıyor. Kulüp Başkanı Fahri Altıntaş’ın aynı zamanda belediyede şehir planlamacısı olarak görev yapması işleri kolaylaştırıyor.
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Kullar Stadı elden geçecek
Kullar Stadı çim zemin çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz