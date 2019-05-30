Körfez Uluğbey’in bileği bükülmedi

Küçük Erkek Voleybol İl Birinciliği final ve üçüncülük maçları İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynandı. Körfez Uluğbey Ortaokulu şampiyon olurken, ikinci Derince Cumhuriyet, üçüncü Kartepe Ali Güneri ve dördüncü Kartepe Piyade ÜMH Ortaokulu oldu. Günün ilk maçında iki ilçe takımı karşılaştı. Kartepe Ali Güneri, Kartepe Şehit PÜMH Ortaokulu’nu 2-1 yendi, üçüncü oldu. Final maçında ise Körfez Uluğbey Ortaokulu, Derince Cumhuriyet Ortaokulu’nu 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. 15 takımın katılımıyla 4 grup üzerinden maçlar tamamlanırken, ilk dört sırayı elde eden takımlara kupa ve madalyaları törenle verildi. Ahmet AKAY

DERİNCE CUMHURİYET OO: 0 KÖRFEZ ULUĞBEY OO: 2

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Gamze Demirci Mert ***, Mahmut Karakaş ***

DERİNCE CUMHURİYET OO: Yusuf **, A.Emir ***, S.Yusuf Erol **, Arif **, Utku **, Fevzi **, Diyar **, Kerem ***

KÖRFEZ ULUĞBEY OO: Kasımcan ***, Yusuf ***, Devrim ***, Uğur ***, Enes ***, Kaan ***, Samet ***, Bedirhan ***

SETLER: 13-25,11-25

KARTEPE PÜMH OO: 1 KARTEPE ALİ GÜNERİ OO: 2

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Gizem Demirci ***, Ceylan Serbest ***

KARTEPE PÜMH OO: Samet ***, Yusuf **, Ensar **, Güney **, Özkan **, Taha **, Efe **, Tuğra **

KARTEPE ALİ GÜNERİ OO: Arda ***, Ali Kemal ***, Elber ***, Ömer ***, Eftal ***, Efe ***, Ramazan ***, Ege ***

SETLER: 15-25,25-13,6-15