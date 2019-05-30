Körfez Uluğbey’in bileği bükülmedi

Küçük Erkek Voleybol İl Birinciliği final ve üçüncülük maçları İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynandı. Körfez Uluğbey Ortaokulu şampiyon olurken, ikinci Derince Cumhuriyet, üçüncü Kartepe Ali Güneri ve dördüncü Kartepe Piyade ÜMH Ortaokulu oldu. Günün ilk maçında iki ilçe takımı karşılaştı. Kartepe Ali Güneri, Kartepe Şehit PÜMH Ortaokulu’nu 2-1 yendi, üçüncü oldu. Final maçında ise Körfez Uluğbey Ortaokulu, Derince Cumhuriyet Ortaokulu’nu 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. 15 takımın katılımıyla 4 grup üzerinden maçlar tamamlanırken, ilk dört sırayı elde eden takımlara kupa ve madalyaları törenle verildi. Ahmet AKAY
DERİNCE CUMHURİYET OO: 0 KÖRFEZ ULUĞBEY OO: 2
SALON: Hasan Gemici
HAKEMLER: Gamze Demirci Mert ***, Mahmut Karakaş ***
DERİNCE CUMHURİYET OO: Yusuf **, A.Emir ***, S.Yusuf Erol **, Arif **, Utku **, Fevzi **, Diyar **, Kerem ***
KÖRFEZ ULUĞBEY OO: Kasımcan ***, Yusuf ***, Devrim ***, Uğur ***, Enes ***, Kaan ***, Samet ***, Bedirhan ***
SETLER: 13-25,11-25
KARTEPE PÜMH OO: 1 KARTEPE ALİ GÜNERİ OO: 2
SALON: Hasan Gemici
HAKEMLER: Gizem Demirci ***, Ceylan Serbest ***
KARTEPE PÜMH OO: Samet ***, Yusuf **, Ensar **, Güney **, Özkan **, Taha **, Efe **, Tuğra **
KARTEPE ALİ GÜNERİ OO: Arda ***, Ali Kemal ***, Elber ***, Ömer ***, Eftal ***, Efe ***, Ramazan ***, Ege ***
SETLER: 15-25,25-13,6-15
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz