Olimpik Çınarlı Kulübü iftar yemeğinde buluştu

Kentimizin en köklü yüzme kulüplerinden biri olan Olimpik Çınarlı Spor Kulübü yüzücüleri ve aileleri ile yöneticiler iftar davetinde buluştu. 7. Geleneksel Kocaeli Olimpik Çınarlı iftarıyla ilgili bilgi veren antrenör Emrah Sayar “Güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Emeği gecen ve her yere koşturan Pınar hanıma, Özlem, Canan hanıma, Muzaffer beye, Nur ve Nurdan hanımlara, Filiz ve Oya hanıma, kısacası tüm velilerimize ve sporcularımıza katkılarından ötürü teşekkür ederiz” dedi.