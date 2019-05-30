Kentimizin en köklü yüzme kulüplerinden biri olan Olimpik Çınarlı Spor Kulübü yüzücüleri ve aileleri ile yöneticiler iftar davetinde buluştu. 7. Geleneksel Kocaeli Olimpik Çınarlı iftarıyla ilgili bilgi veren antrenör Emrah Sayar “Güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Emeği gecen ve her yere koşturan Pınar hanıma, Özlem, Canan hanıma, Muzaffer beye, Nur ve Nurdan hanımlara, Filiz ve Oya hanıma, kısacası tüm velilerimize ve sporcularımıza katkılarından ötürü teşekkür ederiz” dedi.
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Olimpik Çınarlı Kulübü iftar yemeğinde buluştu
Kentimizin en köklü yüzme kulüplerinden biri olan Olimpik Çınarlı Spor Kulübü yüzücüleri ve aileleri ile yöneticiler iftar davetinde buluştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz