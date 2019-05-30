Futbol saha komiserleri hakemlerle iftar yaptı

Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şubesi yönetimi, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği’nin geleneksel futbol turnuvasına katılan takımıyla beraber iftar yaptı. İzmit Öğretmenevi’nde düzenlenen iftar davetinde hazır bulunan yönetim, bol bol anı tazeledi ve geçen yılı da değerlendirdi.