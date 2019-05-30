Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şubesi yönetimi, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği’nin geleneksel futbol turnuvasına katılan takımıyla beraber iftar yaptı. İzmit Öğretmenevi’nde düzenlenen iftar davetinde hazır bulunan yönetim, bol bol anı tazeledi ve geçen yılı da değerlendirdi.
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Futbol saha komiserleri hakemlerle iftar yaptı
Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şubesi yönetimi, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği’nin geleneksel futbol turnuvasına katılan takımıyla beraber iftar yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz