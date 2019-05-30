Kentimizin köklü kulüplerinden Karamürsel İdman Yurdu U11 futbol takımı, velileriyle beraber iftar davetinde buluştu. Kulübün emektar başkanı Muharrem Erdoğan’ın düzenlediği yemekte futbolcu çocukların neşeli hareketleri dikkat çekti. Veliler de kulüp yönetimine teşekkür etti.
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Karamürsel İY camiası iftar yaptı
Kentimizin köklü kulüplerinden Karamürsel İdman Yurdu U11 futbol takımı, velileriyle beraber iftar davetinde buluştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz