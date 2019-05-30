Otogarda bulunan 26 işletme geçtiğimiz haftalarda yaklaşan bayram için ek seferler açtığını duyurmuştu. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen vatandaşlar memleketlerine ve tatile gitmek için otobüs biletlerini erkenden tüketti.

EK SEFERLER TÜKENMEK ÜZERE

Bayram için terminali kullanacak yolculara uyarılarda bulunan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Terminal Şube Müdürü Cumhur Kadıoğlu yaptığı açıklamada, “Bayram yoğunluğu başladı, biletler satıldı ek seferler de tükenmek üzere. Önümüzdeki hafta terminalde yoğunluk başlar ve bayramın 1’inci günü akşama kadar devam eder. Bayram dönüşü yine terminalimiz çok yoğun olur. Cuma günü itibariyle vatandaşlarımız tatile çıkmak için terminalleri kullanacak. Salı günü akşama kadar devam eder” dedi.

YOĞUNLUK SEBEBİYLE OTOBÜSLER GECİKEBİLİR

Yoğunluk hakkında konuşan Kadıoğlu, “Bayram yolculuğuna çıkacak vatandaşlarımız için önceden uyarımızı yapalım, İstanbul’dan gelen araçlarda gecikme yaşanabilir. Bunun için vatandaşlarımızın sabırlı olmalarını temenni ediyorum. Kentimiz transit geçit noktası olduğu için İstanbul’dan çıkan neredeyse tüm araçlar terminalimize giriş yapıyor. Bu da yoğunluğa sebep oluyor. Bayram yolculuğu için arife günü terminalimize bin 400 otobüs girişi olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

EN ÇOK KARADENİZ’E GİDİLİYOR

Vatandaşların yıl boyunca para biriktirerek tatile çıktığını ve en çok da Karadeniz’e yolculuk edildiğini vurgulayan Kadıoğlu, şunları söyledi:

“İzmit otogarında 26 işletmemiz bulunuyor. Burada çeşitli firmalar için yapılan bilet satışları doldu. Firmalar ek seferlerini de doldurmak üzere. Kentimizden en çok vatandaşımız Karadeniz’e gidiyor, sonra Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu geliyor. Bayramı fırsat bilen vatandaşlarımız önce ailelerini görüyor oradan güneye tatile iniyor. Onun için bayram dönüşü en çok yolcu güneyden geliyor.”

5 AYDA 440 BİN YOLCU

Yıl başından bu yana taşınan yolcu verilerini paylaşan Kadıoğlu, “Kocaeli Büyükşehir’e ait otogarlarda 2019 başından Mayıs ayına kadar toplam 440 bin yolcu taşıması gerçekleştirildi. İzmit Otogarı’na günlük ortalama 7 bin kişi giriş yapıyor. İzmit’te Ocak ayı ile Nisan sonu döneminde 244 bin yolcu taşıması yapıldı. 2019’un ilk dört ayında toplam 140 bin araç girişi gerçekleştirildi. Bu kentimizin transit geçiş noktası olmasından kaynaklanıyor” diye konuştu.

BİLETLERE ZAM

Geçen seneden bu yana bilet fiyatlarına ise minimum yüzde 10 zam geldi. Esnaf, zam gelmesinin sebebini ise artan gider maliyetlerine, yakıt fiyatlarına ve vergilere bağlıyor. Geçen sene bin liralık mazotla gidilen yolun günümüzde 2 bin liraya gidilemediğini ifade eden esnaf, fiyatların gider maliyetlerini karşılamak için arttığını belirtti. Ekin EKEN

KOCAELİ’DEN YOLCULUK FİYATLARI

Ankara - 80 TL

Bursa - 35 TL

İzmir ve bölgesi- 95 TL

Trabzon –Rize – Artvin - 150 TL

Antalya - Adana - Mersin 145 TL