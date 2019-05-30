AKP Kocaeli, 5 bin kişiye iftar verecek

Cenk - İftar Sofrası düzenlemeye karar verdiniz mi, bunun fakir-yoksul-zengin herkese açık olması gerekir ! Sadece kendi yoldaş ve arkadaşlarınız olursa doğru olmaz ! Müslümanlığın bu kural, görgü ve muaşeretini öğrenin artık öğrenin !