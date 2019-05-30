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AKP Kocaeli, 5 bin kişiye iftar verecek

AKP İl Teşkilatı iftar vermeye hazırlanıyor.
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İl başkanı Mehmet Ellibeş’in ev sahipliğinde gerçekleşecek olan iftara 5 bin kişinin katılması bekleniyor. Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek iftar Cumartesi günü yapılacak. İftar programına eski bakanlar, milletvekilleri, il başkanları, istişare kurulu üyeleri ve AKP'li üyelerin katılması bekleniyor.

Bugün 12:06 TSİ - Siyaset

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Yorumlar

(5)
05

Cenk - İftar Sofrası düzenlemeye karar verdiniz mi, bunun fakir-yoksul-zengin herkese açık olması gerekir ! Sadece kendi yoldaş ve arkadaşlarınız olursa doğru olmaz ! Müslümanlığın bu kural, görgü ve muaşeretini öğrenin artık öğrenin !

Yanıtla . 0Beğen 30 Mayıs 15:36
04

Orhan Özkan - Benim paramla iftar veriliyorsa haram zıkkım olsun.Akp liler kendi cebinden karşıyorlarsa söylüyecek sözüm yok.

Yanıtla . 1Beğen 30 Mayıs 14:07
03

Kemal - 50 TL x 5.000. kişi = 250.000. TL eder bu parayı nereden buluyorlar ?? yazık değilmi yahu memlekette bu kadar muhtaç varken ayıp değilmi ??

Allah sizi ıslah etsin , ama bizde görelim.

Yanıtla . 2Beğen 30 Mayıs 14:01
02

Vatandasgarip - az sevap yapın gonul alınkendınız calıp kendınız oynamayın

Yanıtla . 0Beğen 30 Mayıs 13:44
01

serkan izmit - Helal değil, Kimse helal etmiyor eski bir ak partili olarak oraya gidip iftar yemeği yemem benim vijdanım sızlıyor tüyü bitmemiş yetimin hakkı

Yanıtla . 2Beğen 30 Mayıs 13:26
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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