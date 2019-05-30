İl başkanı Mehmet Ellibeş’in ev sahipliğinde gerçekleşecek olan iftara 5 bin kişinin katılması bekleniyor. Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek iftar Cumartesi günü yapılacak. İftar programına eski bakanlar, milletvekilleri, il başkanları, istişare kurulu üyeleri ve AKP'li üyelerin katılması bekleniyor.
Bugün 12:06 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 14:06 TSİ
AKP Kocaeli, 5 bin kişiye iftar verecek
AKP İl Teşkilatı iftar vermeye hazırlanıyor.
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Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
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Yorumlar
(5 )
Cenk - İftar Sofrası düzenlemeye karar verdiniz mi, bunun fakir-yoksul-zengin herkese açık olması gerekir ! Sadece kendi yoldaş ve arkadaşlarınız olursa doğru olmaz ! Müslümanlığın bu kural, görgü ve muaşeretini öğrenin artık öğrenin !
Orhan Özkan - Benim paramla iftar veriliyorsa haram zıkkım olsun.Akp liler kendi cebinden karşıyorlarsa söylüyecek sözüm yok.
Kemal - 50 TL x 5.000. kişi = 250.000. TL eder bu parayı nereden buluyorlar ?? yazık değilmi yahu memlekette bu kadar muhtaç varken ayıp değilmi ??
Allah sizi ıslah etsin , ama bizde görelim.
Vatandasgarip - az sevap yapın gonul alınkendınız calıp kendınız oynamayın
serkan izmit - Helal değil, Kimse helal etmiyor eski bir ak partili olarak oraya gidip iftar yemeği yemem benim vijdanım sızlıyor tüyü bitmemiş yetimin hakkı
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