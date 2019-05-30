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İYİ Parti’de gözler kongre takviminde

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen’in tüm ilçe ve il teşkilatlarının seçimli olağanüstü Genel Kurul yapma kararı alındığını açıklamasının ardından İYİ Parti Kocaeli Teşkilatı, kongre takviminin açıklanmasını bekliyor.
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen’in tüm ilçe ve il teşkilatlarının seçimli olağanüstü Genel Kurul yapma kararı alındığını açıklamasının ardından gözler İYİ Parti Kocaeli teşkilatlarına çevrildi. Öte yandan tüzük değişikliğine de gidecek olan İYİ Parti’de teşkilatlar kongre takviminin belirlenmesini bekliyor.

AYNI ZAMANLARDA OLABİLİR

Kongre süreci ile ilgili bilgi veren İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Tüzük kurultayında değişiklikler oldu. İlk olarak tüzük kurultayının onaylanmasını bekliyoruz. O yüzden henüz kongre takvimimiz açıklanmadı. Normal olağan kongremiz ilçelerde şubat ayında gerçekleşiyordu. İl kongresi de mart ayında yapılacaktı. Muhtemelen yine o zamanlarda olur diye düşünüyoruz” dedi. Selin BECER

Bugün 12:17 TSİ - Siyaset

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