Topladığı kapaklarla felçli dedesine tekerlekli sandalye aldı

Darıca Kemal Ali Gül İlkokulunda düzenlenen törende, en fazla kapak toplayan öğrenciler ödüllendirildi. Efe Yağız Buğa da törende dernek yöneticilerine topladığı kapaklarla felç geçirmesi nedeniyle belden aşağısı tutmayan dedesine tekerlekli sandalye almak istediğini iletti. Dernek Başkanı Kudret Sekban da öğrencinin duyarlı davranışına kayıtsız kalmayarak, kendisinin bu isteğini yerine getireceğini söyledi. Efe Yağız Buğa, topladığı plastik kapaklarla birlikte Darıca Yaşlılarla Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’ne gitti. Dernek yöneticilerine topladığı kapakları teslim eden Buğa’ya tekerlekli sandalyesi verildi.
Sandalyeyi alan Efe Yağız Buğa, mutlu olduğunu söyledi
Plastik kapakları Erzincan’da felçli olması nedeniyle yatağa bağımlı olan dedesi için topladığını dile getiren Buğa, "Kapak toplamaya ilkokul birinci sınıfta başladım, bugüne kadar toplamaya devam ettim. Dedem engelli olduğu için yürüyemiyor artık tekerlekli sandalye sayesinde evden dışarı çıkabilecek. Bundan dolayı çok sevinçliyim. Bayramda ziyaretine giderken tekerlekli sandalyeyi de götüreceğiz. Bana imkanı sağlayan dernek yöneticilerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Dernek yöneticileri de Buğa'ya gösterdiği duyarlı davranışından dolayı tebrik etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz