Akar'dan AKP vekillerine "Meclise hoş geldiniz"

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, TBMM’de iki gündür söz alıp İzmit Belediye Başkanını eleştiren ve suçlayan AKP Milletvekillerine sert sözlerle yüklendi. Meclis de önceki gün Emine Zeybek’in dün de İlyas Şeker’in söz alarak konuşmasını hayretle karşıladığını belirten Akar, "Meclise hoş geldiniz" dedi.



BUGÜNE KADAR NEREDEYDİNİZ

Akar, Mecliste söz alarak her iki vekile de cevap verdi. Meclis konuşması sonrası açıklama da yapan Akar, AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek ve İlyas Şeker’in bugüne kadar Kocaeli’de yaşayan vatandaşların sorunlara kayıtsız kaldıklarını belirterek şunları söyledi: "Fabrikalar kapandı yüzlerce emekçi işsiz kaldı sesleri çıkmadı, taş ocaklarına ile kenti yaşanmaz hale getirdiler vatandaş buna direndi sesleri çıkmadı, esnaf kepenk kapattı sesleri çıkmadı, Kandıra yolu ölüm yoluna döndü sesleri çıkmadı, Dilovası Kanser Ovası oldu sesleri çıkmadı. Şimdi maden bulmuş gibi İzmit Belediyesinde işçi kıyımı var diyorlar. 'İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet sürgün yaptı' diyorlar. Ne yapmış Başkan İzmit Belediyesin’den alıp başka bir kente mi başka bir ilçeye mi göndermiş. Hayır yine İzmit Belediyesine bağlı bir kurumda görevlendirme yapmıştır." dedi. Bugün Büyükşehir de değişimi yine kendi partilerinin yapmasına rağmen görevlendirmelerin olacağı ve bazı çalışanlarla yolların ayrılabileceğinin altını çizen Akar, "Her Başkan bunu yapabilir" ifadelerini kullandı.

KENDİ İCRAATLARINIZA BAKIN

Akar, AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’in konuşmasına değinerek "İlyas Şeker bir belge sundu bana, bir belediye başkan yardımcısının sürüldüğüne ve mobbing uygulandığına dair, belge 27.05.2019 yani iki gün önceki tarihli bir belge. Bir insanın sürülmesi için ya başka bir ülkeye gitmesi ya başka bir kente gitmesi ya da başka bir ilçeye gitmesi gerekir ama burada baktığımız zaman görevlendirme yazısında aynı ilçe içerisinde belediyenin bir birimine yollandığı ifade ediliyor, ki burada bir sürülme olayı yok. İkincisi, belediye başkanımız tam iki ay önce belediye başkan yardımcılarını toplayarak, daha önce on beş yıllık bir siyasi iktidarın belediye başkanlarını toplayarak onlara kendi arzularıyla başka bir kurum bulabileceklerini aksi takdirde kendileriyle bu görevi sürdüremeyeceğini ki doğaldır üst yönetimlerin de kendi kadrosuyla çalışması gayet doğaldır" dedi.

"BU İŞLERİ AKP İYİ BİLİR"

2004 yılın da AKP’nin Büyükşehir Belediyesini devralması ile yaşanan sürece dikkat çeken CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, "Bu işleri AKP iyi bilir, mobing, sürgün nasıl olur en güzel kendileri yapmıştır. Büyükşehir de göreve gelir gelmez Kartepe de ikamet edeni Çayırova’ya, Eşme de ikamet eden çalışanı Darıca’ya süren, müdüründen işçisine kadar kadrolaşan zihniyet bugün kalkmış maden bulmuş gibi yalan yanlış bilgilerle algı yapmaya kalkıyor. İzmit Belediyesin de hakkı ve layıkıyla çalışan emekçilerin asla işlerine aşlarına karşı bir şey olmayacağını Fatma Hanım’ın Başkan olacağı süreçte görecekler" şeklinde konuştu.