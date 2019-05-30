Hürriyet'ten çalışanlarına maaş müjdesi

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre İzmit Belediyesi’nin BEKAŞ şirketinde çalışan 1015 işçiye Haziran maaşları tutarı olan 2 milyon 800 bin lira hesaplarına yatırıldı.
İKRAMİYELER DE YATTI
İzmit Belediyesi’nde kadrolu işçilerin 13 günlük devlet ikramiyesiyle sözleşmeden doğan bayram ikramiyesinin de ödendiği açıklandı. 191 kadrolu işçinin devlet ve bayram ikramiye tutarı olan yaklaşık 350 bin liranın banka hesaplarına yatırıldığı ve Cuma gününden itibaren çekilebileceği kaydedildi. İzmit Belediyesi çalışanları, Başkan Hürriyet’e ödemeler için teşekkür ederek “ bayram üstü bize büyük mutluluk yaşatan Başkanımızdan Allah razı olsun” dediler.
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Yorumlar
(2 )
Akpartili - vermiyordu tabi.. aradaki farki yasayan bilir
Musty - Sanki başkası olsa vermeyecekti. Parlatın parlatın.
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