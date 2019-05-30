İtalya'nın güneyinde yer alan Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı aktif duruma geçti. Avrupa kıtasındaki en yüksek aktif yanardağ olan Etna'nın güneydoğu ve kuzeydoğu noktalarındaki kraterlerinden yüzlerce metreye lav ve kül püskürdüğü bildirildi. İtalya'nın Ansa ajansının bölge yetkililerine dayanarak verdiği haberde, Etna'nın iç magmatik kanallarındaki titremenin orta-yüksek değerlerde olduğu ve azalma eğiliminde devam ettiği belirtildi. Ulusal Coğrafik ve Volkanik Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Eugenio Privitera da basına yaptığı değerlendirmede, "Etna'daki patlamalarda yeni bir aşamadayız. Bu kısa zamanda bitebilir, aylar da sürebilir. Bölgede yaşayanlar için herhangi bir tehlike arz eden bir durum bulunmuyor ama güvenlik için turist akışını kontrol altında tutmak gerekiyor." dedi. Etna'nın mevcut durumda bölgedeki Katanya havaalanında ulaşımı engellemediği açıklandı.
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Etna yanardağı aktif duruma geçti
Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı Etna'dan lav ve kül püskürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz