Kocaeli U11 Futbol Ligi A Grubunda İzmit Gençler Birliği kritik eşiği açarak kupaya yaklaştı. Üçyoldoğuspor’u 2-1 yenen takım şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Yengeçler maçtan sonra büyük sevinç yaşadı. İzmit G.B., Kocaelispor, Çayırtepe, Yeni Kocaelispor, Yenişehir, Kullarspor, 41 FK, Körfez G.B., Derince Birlikspor, Karamürsel İdman Yurdu, Hi sareynspor, Kavaklıspor, Darıca G.B., Trakyaspor, Mutlukent, Köseköy Ateşspor ve H.H.Şafak mutlu son için kıyasıya mücadele ediyor.
Bugün 12:44 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:45 TSİ
İzmit GB koşar adım kupaya
Kocaeli U11 Futbol Ligi A Grubunda İzmit Gençler Birliği kritik eşiği açarak kupaya yaklaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz