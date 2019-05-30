İzmit GB koşar adım kupaya

Kocaeli U11 Futbol Ligi A Grubunda İzmit Gençler Birliği kritik eşiği açarak kupaya yaklaştı. Üçyoldoğuspor’u 2-1 yenen takım şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Yengeçler maçtan sonra büyük sevinç yaşadı. İzmit G.B., Kocaelispor, Çayırtepe, Yeni Kocaelispor, Yenişehir, Kullarspor, 41 FK, Körfez G.B., Derince Birlikspor, Karamürsel İdman Yurdu, Hi sareynspor, Kavaklıspor, Darıca G.B., Trakyaspor, Mutlukent, Köseköy Ateşspor ve H.H.Şafak mutlu son için kıyasıya mücadele ediyor.