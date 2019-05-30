Hisareynspor u-14 takımı, Türkiye Şampiyonası Edirne grubunda, Tekirdağ ekibi Kapaklıspor'u penaltılarla 5-4 yenerek Şampiyon oldu. Hisareynspor, Edirne’de şampiyon olurken gönülleri de fethetti. Takımın başarılı teknik adamı Öner Akdoğan, emeği geçenlere teşekkür ederken “Çalışmalarımızı disiplin içerisinde sürdürdük ve sürdürüyoruz. Bu ocuklar bir harika. Alt yapıdan sıkı bir gençliğimiz geliyor. Çalışmalarımızın meyvesini alıyoruz. Gelecekte büyük yıldız olabilecek futbolculara sahibiz” dedi.
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Akdoğan: Herkese teşekkürler
Hisareynspor u-14 takımı, Türkiye Şampiyonası Edirne grubunda, Tekirdağ ekibi Kapaklıspor'u penaltılarla 5-4 yenerek Şampiyon oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz