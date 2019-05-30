Akdoğan: Herkese teşekkürler

Hisareynspor u-14 takımı, Türkiye Şampiyonası Edirne grubunda, Tekirdağ ekibi Kapaklıspor'u penaltılarla 5-4 yenerek Şampiyon oldu. Hisareynspor, Edirne’de şampiyon olurken gönülleri de fethetti. Takımın başarılı teknik adamı Öner Akdoğan, emeği geçenlere teşekkür ederken “Çalışmalarımızı disiplin içerisinde sürdürdük ve sürdürüyoruz. Bu ocuklar bir harika. Alt yapıdan sıkı bir gençliğimiz geliyor. Çalışmalarımızın meyvesini alıyoruz. Gelecekte büyük yıldız olabilecek futbolculara sahibiz” dedi.