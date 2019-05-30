Saha komiserleri bayramı erken yaşattı

Teslim törenine TFSKD Genel Merkez icra kurulu üyesi Süleyman Karadaş, yöneticiler İbrahim Yılmaz, Mahir Gürsucu ve Şinasi Saral ile İzmit ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Rahmi Merdivan, Okul Müdürü Can Karaca, Müdür Yardımcısı Ünal Öz ve İlkokul Müdürü Eyüp Arslan katıldı.

KARADAŞ AÇIKLAMA YAPTI

650 Kitap ve çeşitli kırtasiyeden oluşan setin teslim töreninde, güzel görüntüler oluştu. Şube başkanı Süleyman Karadaş “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimine katkı amacıyla başlattığımız bu kampanyanın, ne kadar doğru bir karar olduğu görüldü. Çocuklarımızı mutlu etmek, onları sevindirmek kadar güzel bir şey yoktur” dedi.