Kentimizin Spor Proje Okulu Kavaklı Ortaokulu’nda ücretsiz yaz spor kursları toplantısını yapıldı. Kentimizin kupa rekortmeni ve kadın futbolunda ülkemizde devrim yapan Hasan Alemdaroğlu yönetimindeki toplantıya katılım yüksek olması dikkat çekti. Toplantıda yaz çalışma dönemiyle ilgili program ele alırdı.
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Kavaklı Spor Proje Okulu dur-durak bilmiyor!..
Kentimizin Spor Proje Okulu Kavaklı Ortaokulu’nda ücretsiz yaz spor kursları toplantısını yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz