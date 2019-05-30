Kavaklı Spor Proje Okulu dur-durak bilmiyor!..

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Kentimizin Spor Proje Okulu Kavaklı Ortaokulu’nda ücretsiz yaz spor kursları toplantısını yapıldı. Kentimizin kupa rekortmeni ve kadın futbolunda ülkemizde devrim yapan Hasan Alemdaroğlu yönetimindeki toplantıya katılım yüksek olması dikkat çekti. Toplantıda yaz çalışma dönemiyle ilgili program ele alırdı.