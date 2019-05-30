KASKF yönetim kurulu, iftar davetlerine icabet ediyor. Bu yıl iftar programı uygulamayan KASKF yönetimi, Asarköyspor’un da iftar davetinde hazır bulurdu. Genel başkan Murat Aydın ile birlikte Ertan Demirhan da Hisar Garden Cafe & Sosyal Tesis & Kır Düğünü'nde birlikte oruç açtı. Davette Şenol Şimşek, Yalçın Gül ve Hüseyin Bat da hazır bulundu.
Bugün 12:48 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:50 TSİ
KASKF yönetimi Asarköy’ü unutmadı
KASKF yönetim kurulu, iftar davetlerine icabet ediyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz