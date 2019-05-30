KASKF yönetimi Asarköy’ü unutmadı

KASKF yönetim kurulu, iftar davetlerine icabet ediyor. Bu yıl iftar programı uygulamayan KASKF yönetimi, Asarköyspor’un da iftar davetinde hazır bulurdu. Genel başkan Murat Aydın ile birlikte Ertan Demirhan da Hisar Garden Cafe & Sosyal Tesis & Kır Düğünü'nde birlikte oruç açtı. Davette Şenol Şimşek, Yalçın Gül ve Hüseyin Bat da hazır bulundu.