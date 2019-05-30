Muhtardan yol isyanı!

Serdar Mahallesi Muhtarı Ümit Yılmaz, D-100 Karayolu üzerine yapılan eğitim kampüsü nedeniyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde araç trafiğinin artmasına bağlı olarak kaza sayılarının artış göstermesinden endişe duyuyor. Gazetemize konuşan Yılmaz, “Serdar Mahallesi eski cezaevi bölgesine yeni yapılan eğitim kampüsü nedeniyle İstanbul karayolu üzerinde araç trafiği yoğunlaştığından sık sık kazalar meydana gelmekte, yüzlerce öğrenci ve vatandaşımız tarafından kullanılan yol, süratli sürücüler nedeniyle kazalara davetiye çıkarıyor. Son üç ay içersinde üç çocuğa araba çarpmış yaralanmalar meydana gelmiştir. Büyükşehir belediyesine sokağa hız seti koyulması için yazdığımız dilekçeye ret cevabı gelmiştir. Bu sokakta önlem alınmazsa ciddi kazalar meydana gelmeye devam edecektir” dedi. Muhtar Yılmaz, yetkililerin konuyla bir an önce ilgilenmesini istiyor.