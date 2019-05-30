Turizm’de yatırımcı ve sektörü mutlu edecek kanun

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye turizm sezonunun açılışına hazırlanırken, sektöre ivme kazandıracak düzenlemenin TBMM Genel Kurulu ‘unda kabul edildiğini duyurdu. Bu düzenlemeyle birlikte; Turizm merkezlerindeki yol, su, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi gibi alt yapı yatırımları Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılabilecek. Yabancı bayraklı yatların ticari faaliyetlerine izin verilmeyecek. Bu düzenlemeyle Türk bayraklı yatların rekabet gücünün artırılması ve devletin vergi kaybının önlenmesi amaçlanıyor.

DALIŞ TURİZMİ ÖNEM KAZANIYOR

Su altı dalış turizminin tanıtımına daha fazla pay ayrılacak. Askeri alanlar yetkili makamlardan izin alındıktan sonra dalış turizmine açılacak. Kültür ve Turizm bakanlığı, ormanlık alanlardaki konaklama tesislerini yatırımcılara tahsis edilebilecek. Turizm merkezlerinde bulunan Hazine’nin mülkiyetindeki taşınmazlardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygun görünenler, Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilebilecek.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ÖNEMİ

Kanuna göre, sektör temsilcisinin bulunamadığı hallerde Kültür ve Turizm Bakanlığının üç kontrolörü yerine iki kontrolörün katılımıyla Sınıflandırma Komisyonu oluşturulabilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığınca tahsis edilen kamu taşınmazları üzerinde yer alan turizm tesislerinde çalışan personelin konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması için tahsis edilecek "personel lojmanı alanı" ibaresinin yasal tanımı yapılacak. Böylece turizmdeki nitelikli personelin konaklama ihtiyacının giderilmesi ve dolaylı olarak müşteri memnuniyetinin sağlanması hedefleniyor.