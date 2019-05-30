“Ay Işığında Şamata” büyük ilgi gördü

İzmitli Tiyatrocu Aykut Çetinkaya’nın yönetmenliğini yaptı 19 kişilik oyun başarılı bir performansla sergilendi. Amatör ve oyuncu topluluk tarafından hazırlanan oyun Yahyakaptan Süleyman Demirel Kültür Merkezinde sahnelendi. Anıl Aksoy, Cengiz Yılmaz, Demet Saygı Aybar, Elif Erten, Engin Paşaoğlu, Fatih Ersöz, Gülsüm Baylık, Güray Yılmaz, Hakan Eryürek, Hatice Karaca, İrem Ulaş, Murat Emre Üstün, Ömer Arda Öztürk, Seda Gezgin, Sena Batur, Sevilay Yılmaz, Seymen Çilingir, Sıla Hayat Yılmaz ve Tarkan Elbir’in isimlerinin rol aldığı oyun. Aylar süren bir çalışmanın mahsulü olan oyun önümüzdeki günlerde farklı sahnelerde de oynanacak. İl dışında da sahne alacak olan ekip için ilk istek ise İzmir’den geldi.