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Depremin yıl dönümünde teslim edilecek

Denizevler Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 541 konut, 14 dükkan ve 1 caminin yapım çalışmaları tamamlanarak alt yapı ve çevre düzenlemesine geçildi. Proje de anahtarlar 17 Ağustos'ta depremin 20. yıl dönümünde teslim edilmesi planlanıyor. Anahtar tesliminden sonra örnek kentsel dönüşüm projesi tamamlanmış olacak.
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Kentsel Dönüşüm Projesi konusunda en hızlı ilerlemeyi sağlayan belediyelerin başında gelen Gölcük Belediyesi, yılların sorunu olan Denizevler kentsel dönüşüm projesini hayata geçirdi. Denizevler Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 541 konut, 14 dükkan ve 1 caminin yapım çalışmaları tamamlanarak alt yapı ve çevre düzenlemesine geçildi.

ÖRNEK PROJELER HAYATA GEÇİRİLDİ

Ülkemizde kentsel dönüşüm konusunda örnek projeler hayata geçiren Gölcük Belediyesi, sadece sanayi alanında değil diğer dönüşüm projelerinde de hızlı bir ivme yakaladı. Gölcük Belediyesi kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek üzere başlatmış olduğu kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

17 AĞUSTOS'TA TESLİM EDİLECEK

Geçtiğimiz ay kuraları TOKİ tarafından çekilen 541 konut, 14 dükkan ve bir camiden oluşan proje çalışmaları sona yaklaştı. Çevre düzenlemesi ve alt yapı çalışmalarına başlanıldı. Çocuk parkları blok aralarında uygun yerlere yerleştiriliyor. TOKİ Başkanlığı ile birlikte yürütülen proje sonunda 17 Ağustos Depremi'nin 20. yılı olan 17 Ağustos 2019 tarihinde hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Böylece deprem dolayısıyla çökme bölgesinde evleri bulunanlar, zemini sağlam, depreme dayanıklı güvenilir bir şekilde inşa edilen konutlarına kavuşmuş olacak.

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