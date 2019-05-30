Otobüs biletlerine ZAM geldi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Otobüs Terminali’nde bayram yoğunluğu erken başladı. Çoğu firmanın bayram için ek sefer koyması vatandaşların işini rahatlatacak. Diğer yandan ise geçen seneden bu yana bilet fiyatlarına minimum yüzde 10 zam geldi. Esnaf, zam gelmesinin sebebini ise artan gider maliyetlerine, yakıt fiyatlarına ve vergilere bağlıyor. Geçen sene bin liralık mazotla gidilen yolun günümüzde 2 bin liraya gidilemediğini ifade eden esnaf, fiyatların gider maliyetlerini karşılamak için arttığını belirtti. Ekin EKEN
KOCAELİ’DEN YOLCULUK FİYATLARI
Ankara - 80 TL
Bursa - 35 TL
İzmir ve bölgesi- 95 TL
Trabzon –Rize – Artvin - 150 TL
Antalya - Adana - Mersin 145 TL
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz