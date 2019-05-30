Otobüs biletlerine ZAM geldi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Otobüs Terminali’nde bayram yoğunluğu erken başladı. Çoğu firmanın bayram için ek sefer koyması vatandaşların işini rahatlatacak. Diğer yandan ise geçen seneden bu yana bilet fiyatlarına minimum yüzde 10 zam geldi. Esnaf, zam gelmesinin sebebini ise artan gider maliyetlerine, yakıt fiyatlarına ve vergilere bağlıyor. Geçen sene bin liralık mazotla gidilen yolun günümüzde 2 bin liraya gidilemediğini ifade eden esnaf, fiyatların gider maliyetlerini karşılamak için arttığını belirtti. Ekin EKEN