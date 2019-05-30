Kızılay huzurevi sakinlerini unutmadı

Kızılay Kocaeli Şubesi, hayırsever bir vatandaşın sponsorluğunda huzurevi sakinlerini iftar programında ağırladı. Programa, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, devlet hastanelerinin başhekimleri ve çok sayıda huzurevi sakini katıldı. Program nedeniyle söz alan Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek, Kızılay’ın 2030 vizyonu hakkında bilgilendirmelerde bulunurken, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü de, Kızılay’ı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Yaşlıların toplumdan izole olmaması gerektiğini belirten Yümnü, yaşlı vatandaşlarımızın da toplumsal yapıya entegre olması gerektiğini vurguladı. Gece, okunan şiirler ve türkü ziyafeti ile son buldu. Miray Baklacı