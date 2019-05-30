Nuh Çimento ilk ziyaretçilerini ağırladı

Okula ilk ziyaretlerini gerçekleştiren Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı yetkilileri ve Nuh Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bilgin, Nuh Gayrimenkul Koordinatörü Burak Yavuz ve şirketin Yatırım Müdürü İlker Avcı okulda incelemelerde bulunarak yeni okulla ilgili fikir edindi. Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı yetkilileri, 24 derslikli 20 atölyeli okulun sınıf, atölye ve uygulama anaokulunu gezdi.
DERSLİKLERİ GEZDİLER
Okul Müdürü Adem Şahinkaya’nın eşlik ettiği misafirler atölye, derslik ve diğer birimleri gezerek alanları inceledi ve öğrencilerle sohbet etti. Ziyaret sonunda Okul Müdürü Adem Şahinkaya, Tevfik Bilgin’e Moda Tasarım Teknolojileri alanı öğrencileri tarafından yapılmış olan panoyu misafirlere hediye etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz