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Liseden dostlar iftarda buluştu

Özel Seymen Lisesi Mezunları geleneksel iftar buluşmasını gerçekleştirdi. Yılları önce aynı sıraları paylaşan dostlar, duygulu anlar yaşadı.
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Özel Seymen Lisesi’nden mezun olan dostlar, iftar programında bir araya geldi. 20 yıldır aynı organizasyonu yapan mezunların bu yılki iftar buluşmasına eski mezun öğretmen ve yöneticiler de katıldı.  Double Tree By Hilton Otel’de gerçekleştirilen yemeğe Dernek başkanı Eda Kolaylı Atak, dernek yönetim kurulu üyeleri; Arzu Danabay, Ayşen Ertuğ Kösemen, Seda Karayel, Merve Adal, Koray Aksaç, Batuhan Sakaoğlu, Kayhan Çağlar, Hasan Kaya ve Nurkan Kareyel ev sahipliği yaptı. Birlikte açılın orucun ardından misafirler gerçekleştirilen fasıl ile eğlenceli anlar yaşadı.  Dernek başkanı Eda Kolaylı Atak, tüm üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür etti.

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