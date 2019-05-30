Karamürsel İlçe Müftülüğü iftar verdi

Karamürsel İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Karamürsel Şubesi tarafından düzenlen iftar programı Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bahçesinde gerçekleştirildi. Programa İlçe Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Eroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin, AKP İlçe Başkanı Recep Demirel, meclis üyeleri, daire amirleri, okul müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Karamürsel İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Karamürsel Şubesi Başkanı Mehmet Vefa Özdemir, iftar yemeğinden sonra kısa bir konuşma yaparak davete katılanlara teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz