ODTÜ GV Özel KYÖD İlkokulu Anasınıfı 4 ve 5 yaş grupları öğrencileri, aileleri birlikte portfolyo hazırladı. Etkinliğin her sene düzenlendiğini belirten kurum, etkinlikler hakkında, “Her yıl gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencinin bireysel olarak gelişim ve başarılarını yansıtan aynı zamanda geçmiş, şimdi ve gelecekteki başarılarına ayna tutarak çocukların kendini sözel olarak ifade edebilme, karşılaştırma, hatırlama, takip edebilme becerilerine katkıda bulunmak hedeflendi" açıklamasında bulundu.
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ODTÜ KYÖD’de portfolye günü
ODTÜ GV Özel KYÖD İlkokulu Anasınıfı 4 ve 5 yaş grupları velileriyle PORTFOLYO etkinliğinde bir araya geldi.
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ODTÜ GV Özel KYÖD İlkokulu Anasınıfı 4 ve 5 yaş grupları öğrencileri, aileleri birlikte portfolyo hazırladı. Etkinliğin her sene düzenlendiğini belirten kurum, etkinlikler hakkında, “Her yıl gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencinin bireysel olarak gelişim ve başarılarını yansıtan aynı zamanda geçmiş, şimdi ve gelecekteki başarılarına ayna tutarak çocukların kendini sözel olarak ifade edebilme, karşılaştırma, hatırlama, takip edebilme becerilerine katkıda bulunmak hedeflendi" açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz