ODTÜ KYÖD’de portfolye günü

ODTÜ GV Özel KYÖD İlkokulu Anasınıfı 4 ve 5 yaş grupları öğrencileri, aileleri birlikte portfolyo hazırladı. Etkinliğin her sene düzenlendiğini belirten kurum, etkinlikler hakkında, “Her yıl gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencinin bireysel olarak gelişim ve başarılarını yansıtan aynı zamanda geçmiş, şimdi ve gelecekteki başarılarına ayna tutarak çocukların kendini sözel olarak ifade edebilme, karşılaştırma, hatırlama, takip edebilme becerilerine katkıda bulunmak hedeflendi" açıklamasında bulundu.

