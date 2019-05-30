6 yeni film vizyona giriyor

Enes Batur Gerçek Kahraman

Enes Batur: Gerçek Kahraman, Youtube hesabında paylaştığı eğlenceli ve komik videolarla popülerleşen Enes Batur'un rol aldığı "Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?" filminin devam halkası. İlk filmde içine kapanık, çevresi tarafından dışlanan bir çocuk olan Enes Batur'un hayallerinin peşinden koşma hikayesi anlatılmıştı. Bu filmde ise Enes Batur'u Adalet Savaşçıları'na katılmış ve sonunda da bir kahramana dönüşen genç olarak izleyeceğiz. Komedi türündeki filmin yapımcılığını TME Films ve Eren Medya üstleniyor.

Astral Seyahat

Üç yakın arkadaş olan Aslı, Ece ve Çiğdem, son zamanlarda astral seyahat ile ilgilenmeye başlar. Dünyada popüler olan astral seyahati deneyimlemek isteyen genç kızlar, bir süre uğraştıktan sonra sonunda amaçlarına ulaşır. Ruhlarını bedenlerinden ayırmayı başaran kızlar, dünyanın farklı noktalarında ruhları ile yaptıkları keşiflerle büyülenirler. Yaşadıkları deneyimden sonra sık sık astral seyahat yapmaya başlayan kızlar bir gün hiç beklemedikleri bir durum ile karşı karşıya kalır. Astral seyahati sırasında paranormal olaylar yaşayan Aslı, bu durumun etkisinden çıkamaz. Üstelik gördükleri ve yaşadığı korku sadece onu etkilemez, yaşananlara bir süre sonra Ece ve Çiğdem de dahil olur. Bir cinin musallat olmasıyla kara büyünün etkisi altına giren genç kızların, kendilerini cinden kurtarmak için tekrar astral seyahet etmesi gerekecektir. Aslı, Ece ve Çiğdem, kendilerine musallat olan cinlerden ve etkisi altına girdikleri büyüden kurtulmayı başarabilecek midir?

Godzilla II: Canavarlar Kralı

Godzilla II: Canavarlar Kralı, Godzilla'nın Mothra, Rodan ve ezeli düşmanı olan üç başlı King Ghidorah ile çatışması ve bu esnada insanlığın var oluşunun dengesini bozmasını konu ediyor. Mothra, Rodan ve ezeli düşmanı olan üç başlı Kral Ghidorah ile çatışan tehlikeli Godzilla da bu devasa boyutlardaki güçlü canavarların arasında yer alır. Bu efsane oldukları sanılan antik süper türler tekrar yükselip de karşı karşıya geldiğinde hepsi üstünlük için mücadeleye girişir. Bu tehlikeli mücadele sırasında insanlığın var oluşunun dengesi de pamuk ipliğine bağlı bir hale gelir. Bu savaşta kimin kazanacağı, insanlığın kaderini olduğu kadar gezegenin baskın türünün kim olacağını da kanıtlayacak hale gelir. 2014 yapımı Godzilla'nın devam filmi niteliğinde olan “Godzilla: King of Monsters”in yönetmen koltuğunda Michael Dougherty oturuyor.

Ma

Ma, orta yaşlarındaki bir kadın ile arkadaşlık kuran bir grup gencin başlarına gelen olayları konu ediyor. Ohio’da yaşayan Sue Ann, kendi dünyasında yaşayan, orta yaşlardaki yalnız bir kadındır. Sue,bir gün kasabaya yakın zamanda taşınmış olan Maggie adında bir kız ve onun arkadaşları ile tanışır. Aileleri ile birlikte yaşayan gençler, üzerlerindeki baskıdan fazlasıyla bunalmıştır. Tam da bu sırada evinde büyük bir parti düzenleyen Sue, gençlerin de aralarına katılmasını ister. Bu davet Maggie ve arkadaşları için kaçırılmayacak bir fırsattır. Gençler, başlarına geleceklerden bihaber, partide Sue ile birlikte gönüllerince eğlenir. Sue ile tanıştıkları için kendilerini şanslı hisseden gençler, zaman geçtikçe bir takım tuhaf şeyler yaşamaya başlar. Sue’nun gösterdiği yakınlık, bir süre sonra takıntılı bir hal almaya başlayınca, gençler kendilerini büyük bir girdabın içerisinde bulur.

Yaramazlar Takımı: Zaman Yolcuları

Yaramazlar Takımı: Zaman Yolcuları, zamanda yolculuk eden Krash ve arkadaşlarının başına gelenleri konu ediyor. Krash, en yakın arkadaşı Barry için unutulmaz bir doğum günün partisi hazırlamaya karar verir. Parti için vakit kaybetmeden harekete geçen Krash, heyecan verici zamanda yolculuk deneyimleri organize eden DejaVu Ajansı ile iletişime geçer. Ajans, konuklarının zamanda yolculuk yaparak görmeyi istedikleri herhangi bir tarihi döneme gitmelerini sağlamaktadır. Bu muhteşem deneyimi yaşamak isteyen Krash ve arkadaşları ajans ile anlaşmayı yapar. Ancak yolculuk başladığında, ekibin kurallara doğru bir şekilde uymaması büyük bir kazanın meydana gelmesine neden olur. Yaşanan kaza sonu, ekiptekiler çeşitli zamanlara dağılarak kaybolur. Krash, farklı zamanlarda kaybolan arkadaşlarını geri getirmek için kendisini zorlu bir maceraya atılır.

Kral Midas'ın Hazinesi

Kral Midas’ın Hazinesi, şans eseri buldukları define haritasının peşine düşen üç arkadaşın hikayesini konu ediyor. Eskişehir’de yaşayan Kahveci İbrahim, Yunus ve Rambo Ali, bir gece başlarına geleceklerden habersiz, domuz avına çıkar. Domuzların peşine takılan üç kafadar, kendilerini bir anda çukurun içinde bulur. Çukurdan kendirlerini kurtarmaya çalışan ekip, bu sırada çukurun içerisinde bir madalyon bulur. Hayatlarının değişeceğinden bihaber madalyonu kurcalamaya başlayan üç arkadaş, madalyonun içinde bir harita olduğunu fark eder. Ellerinde tuttukları kağıt, Kral Midas’ın hazinesine ait olduğu sanılan define haritasıdır. Turnayı gözünden vurduklarını düşünen ekip, vakit kaybetmeden hazinenin peşine düşer. Onlara bu maceralarında, Alamancı Cingöz, Rehber Ömer ve Seyyar Hoca da eşlik eder. Hazineye ortak olan 6 kişi, çıktıkları bu yolculukta, başlarını beladan uzat tutamaz. Düzenbaz bir iş insanı olan David ve adamlarını peşinde takan ekip, kendilerini büyük bir kaosun içerisinde bulur.