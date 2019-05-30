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Bayramda yolculuk Kopilot Wifi ile daha güvenli ve eğlenceli

Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen Kopilot, mobil internetin wifi ile paylaşılabilmesini sağlayan yeni modeliyle, güvenli ve eğlenceli yolculuklar sunuyor. Ramazan Bayramı’nda yolculuğa çıkacaklar Kopilot WiFi ile sürüş deneyimini bir üst düzeye taşıyor. Hem güvenli sürüş için birçok önemli veri anlık olarak iletiliyor, hem de araç içinde bulunan yolcuların wifi üzerinden İnternet kullanabilmeleri mümkün oluyor.
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Teknolojiyi hayatın her alanına taşıyan Turkcell, yolculukları daha güvenli ve keyifli hale getiriyor. Turkcell mühendislerinin geliştirdiği Kopilot WiFi aracınızı telefonunuza bağlayarak sizi ve sevdikleriniz için hayatı kolaylaştıracak. Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde yollarda olacak sürücülere uzun süre direksiyonda kalındığı gibi birçok önemli veriyi anlık olarak ileterek, güvenli sürüş sağlayacak. Özellikle çocuklu yolculuklarda artan internet ihtiyacı da karşılanarak, eğlenceli ve mutlu yolculuklar yapılacak.  Sürücüler bayram tatili öncesi araç bakım servislerine giderek gerekli kontrolleri yaptırırken yolda yaşanacak kötü sürprizlere karşı Kopilot WiFi ile de hazırlıklı olacak. Birçok sürücünün arıza ve yolda kalma stresine son verecek.

Kısa mesajla arıza bildirimi

1996 yılı ve sonrası otomobillerde bulunan OBD2 (On-Board Diagnostics 2) bağlantı noktasına yerleşik SIM kartı bulunan Turkcell Kopilot WiFi, Android ve iOS tabanlı akıllı telefonlara yüklenen uygulama üzerinden kullanılıyor. Kullanıcılar uygulama üzerinden kullanım ve seyahat detayları gibi birçok bilgiye ulaşabiliyor. Sürücüler, yaptıkları seyahatleri harita üzerinden mesafe, ortalama hız, süre, zaman, yakıt tüketimi gibi bilgilerle ayrıntılı bir şekilde görebiliyorlar. Ayrıca yapılan yolculuklar geçmişe dönük olarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak detaylı raporlar halinde incelenebiliyor. Kopilot WiFi ayrıca otomobilde meydana gelen arızaların kodlarını sürücülere hem SMS hem de uygulama üzerinden bildiriyor. Böylece sürücüler araçta oluşan ya da oluşabilecek arızaları görebiliyor.

Tüm sürüş bilgileri tek ekranda

Kopilot WiFi sürüşle ilgili sert fren, ani hızlanma, sert dönüş, hız aşımı gibi durumları tespit ederek her seyahat için bir sürüş skoru belirliyor. Sürücülerin sürüş deneyiminin iyileştirilmesi sağlanırken hem sürücünün hem de yolcuların güvenliği sağlanmış oluyor. Ayrıca Kopilot WiFi üzerinde bulunan darbe sensörüyle aracın park edildiği yerde herhangi bir kaza olması ya da aracın çekilmesi durumunda sürücüleri uyarıyor. Yine kaza halinde önceden belirlenen kullanıcılar SMS yoluyla bilgilendirilebiliyor. Otomobilin direksiyonu bir başkasına bırakıldığı durumlarda da belirlenen mesafe ve hız limitlerinin dışına çıkılması durumunda kullanıcılara bildirim gönderiliyor ve müdahale etmeleri sağlanıyor.

Bugün 14:32 TSİ - Ekonomi

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