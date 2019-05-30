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Derince’de eğitim camiası iftarda buluştu

Derince’de eğitim veren okulların müdürleri, Yelken Kafe Restaurant ve Düğün Salonu’nda düzenlenen iftar programında bir araya geldi.
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Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği iftar programı ilçede eğitim veren okulların müdürleri ve protokolü bir araya getirdi. Yelken Kafe Restaurant ve Düğün Salonu’nda gerçekleşen iftar programı Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, şube müdürleri ve okul müdürlerinin iştirakiyle gerçekleşti.

“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

İftar programında okul müdürleri ile tek tek sohbet eden Başkan Aygün, “Derince Belediyesi olarak eğitim camiasının faaliyetlerini kendi asli işlerimizden ayırmıyoruz. Ülkemizi yarınlara hazırlayacak olan çocuklarımızın gelişimi için her zaman yanınızdayız” mesajını verdi.

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