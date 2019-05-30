Erdal Selimoğlu'na önemli görev

31 Mart Yerel Seçimlerde Başiskele Belediye Başkanlığına aday olan Erdal Selimoğlu, Sakarya Büyükşehir Spor Daire Başkanlığına atandı. En son Spor Bakanlığında Strateji ve Geliştirme Müdürlüğünde uzman olarak görev yapan Selimoğlu, daha önceki yıllarda ilimizde ve Bolu’da da görev yapmıştı. 2004 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde Spor Daire Başkanlığı yapan Erdal Selimoğlu, 2007- 2010 yıllar arasında da Bolu Spor İl Müdürlüğü görevinde bulundu. 53 yaşında olan Selimoğlu, üç çocuk ve üç torun sahibi.