Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:46 TSİ- Eğitim G: Bugün 15:12 TSİ

Hukuk fakülteleri 5 yıla çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Yargı Reformu Stratejisi'nde 2 temel perspektif, 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet bulunuyor." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca hukuk fakültelerinin 5 yıla çıkacağını açıkladı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Yargı Reformu Stratejisi'nde 2 temel perspektif, 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet bulunuyor." ifadelerini kullandı. "Her şeye rağmen 2005 yılından bu yana süren AB müzakere sürecinin bir an önce tamamlanmasının en az bizim kadar Avrupa için de önem taşıdığına inanıyoruz." diyen Erdoğan, "Bu reform belgesiyle, her ne kadar bize verilen sözler tutulmuyorsa da, AB tam üyelik sürecine bağlılığımızı da ifade etmiş oluyoruz." şeklinde konuştu.

"Yargı reformu belgesi sisteme güveni artıracak"

Erdoğan, "Yargı reformu belgesi hem vatandaşlarımızın sisteme güvenini artıracak hem de daha öngörülebilir yatırım ortamına yardımcı olacaktır." dedi. Yargı Reformu Belgesi ile ilgili olarak Erdoğan, "Bu belge ile ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi ve daha ileriye taşınması konusunda yeni yaklaşımlar ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullanarak, "Tutuklama tedbirinin ölçülü kullanılmasına yönelik yeni adımlar atıyoruz." dedi.

"Adil yargılanma hakkının daha etkin şekilde korunmasını hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde adil yargılanma hakkının daha etkin şekilde korunmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Adliyelerde vatandaşların işlerinin kolaylaştırılmasına yönelik birtakım hedefler ve faaliyetler belirlediklerini kaydeden Erdoğan, "Mevzuatın sadeleştirilmesi, adli yardım sisteminin ve savunma hakkının güçlendirilmesi hususlarında da atacağımız adımlar bulunuyor." şeklinde konuştu. Erdoğan, "Bir internet sitesinin tamamına değil, engellenmesine karar verilen kısmına erişimin sınırlanmasına imkan verecek bir düzenleme yapılacak." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İfade özgürlüğüne ilişkin kararların istinaf aşamasından sonra bir de Yargıtay tarafından incelenmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Tutukluluk süreleri

Erdoğan, tutukluluk süreleri ile ilgili de şunları kaydetti: "Mevzuatımızda tutukluluğun azami süresi belirlenmiş olmakla birlikte bu süre tüm safahatı kapsamaktadır. Bu kapsamda tutukluluk sürelerinin soruşturma ve kovuşturma aşamaları için ayrı ayrı düzenlenmesini planlıyoruz.

"Hukuk fakültelerinin eğitim süresi 5 yıla çıkartılacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukuk fakültelerinin eğitim süresinin 5 yıla çıkartılacağını, kontenjanların ise azaltılacağını bildirdi.

"Hakim ve savcılar hakkındaki disiplin prosedürleri yeniden yapılandırılıyor"

"Hakim ve savcılar hakkındaki disiplin prosedürlerini yeniden yapılandırıyor, kurulun disiplin kararlarına karşı yargı yolunu genişletiyoruz." diyen Erdoğan, "Reform düzenlemesi ile mesleğin başında hakimleri ceza ve hukuk hakimi olarak ayıracak ve alanlarında uzmanlaşmalarını sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Bugün 14:46 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Atafen Koleji KAÇOD’a can oldu mask
Atafen Koleji KAÇOD’a can oldu
“Körfez Fen Lisesi’ne yazık etmeyin” mask
“Körfez Fen Lisesi’ne yazık etmeyin”
Kokpit’in elleri toprağa değdi! mask
Kokpit’in elleri toprağa değdi!
Uçan Balon Anaokulu YAŞAMA EL VERDİ mask
Uçan Balon Anaokulu YAŞAMA EL VERDİ
YKS giriş belgeleri erişime açıldı mask
YKS giriş belgeleri erişime açıldı
KOÜ'de tüm fakültelerin mezuniyet tarihleri açıklandı mask
KOÜ'de tüm fakültelerin mezuniyet tarihleri açıklandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI? mask
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI?
İzmit Belediyesi'nde "10 işçi" açıklaması mask
İzmit Belediyesi'nde "10 işçi" açıklaması
İzmit Belediyesi'nde iki amirin görevine son verildi mask
İzmit Belediyesi'nde iki amirin görevine son verildi
Görevden alınmaların ardından Hürriyet'den açıklama mask
Görevden alınmaların ardından Hürriyet'den açıklama
Başiskele'de yılan paniği! mask
Başiskele'de yılan paniği!
İzmit'te işten çıkarılan 10 işçi bu kez TBMM'de gündem oldu mask
İzmit'te işten çıkarılan 10 işçi bu kez TBMM'de gündem oldu

GALERİ

İzmitli öğretmenin single’ı büyük ilgi gördü mask
İzmitli öğretmenin single’ı büyük ilgi gördü
"Durhasan Köyü" Türkiye gündemine taşındı mask
"Durhasan Köyü" Türkiye gündemine taşındı
Otomobil ile otobüs kafa kafaya çarpıştı! Aile sinir krizi geçirdi... mask
Otomobil ile otobüs kafa kafaya çarpıştı! Aile sinir krizi geçirdi...
Akar: O başkan derhal istifa etmeli! mask
Akar: O başkan derhal istifa etmeli!
Halk otobüsünde taciz iddiası mask
Halk otobüsünde taciz iddiası
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı mask
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL