Kocaelispor geçmiş dönem yöneticilerinden, İzmit eski esnafı Kuyumcu Yılmaz Özünal (80) vefat etti. Evli ve üç çocuk babası olan merhumun cenazesi yarın (31 Mayıs 2019 Cuma) ikindi namazına müteakip İzmit Fevziye Camiinden kaldırılacaktır. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.