Bu fikirler PAYLAŞMAYA DEĞER!

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TEDxIzmit yeniden gönüllüleri ile buluştu. 2019 yılı etkinliği için geri sayım başlıyor.
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"Paylaşmaya Değer Fikirler" ile yola çıkan TEDxIzmit ekibi 2017’den beri ilimizde etkinliklerine devam ediyor. Her geçen gün biraz daha büyüyen ekip, internet sitesi tedxizmit.com’dan alınan gönüllü başvurularını değerlendirdi ve 2019 gönüllüleriyle bir araya geldikten sonra eğitimlere başlandı. Eğitimlerin hemen ardından belirlenecek küresel bir sorun ve bu soruna çözüm arayışları da tartışılacak. Bulunacak çözüm yollarının gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

19 EKİM’DE SABANCI’DA

TEDxIzmit 2017 yılı etkinliği “Peki ya sonra” teması ile Kocaeli Bilim Merkezi’nde, 2018 yılı etkinliği de “Farklı açıdan” teması ile Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmişti. 2019 yılı etkinliğinin de ne zaman ve nerede olacağı merak edilirken, TEDxIzmit’ten açıklama geldi. Açıklamaya göre TEDxIzmit2019 yılı etkinliği için “Yansıma/Reflection” teması seçilirken, etkinlik tarihi de 19 Ekim 2019 olarak belirlendi. Aynı zamanda etkinliğin Sabancı Kültür Merkezi’nde olacağı da planlanıyor. Etkinlik için biletler internet sitesi tedxizmit.com’da “Yerini Ayırt” kısmına başvuru yapılarak temin edilebilecek. Sosyal medya ve internette TED videoları izlerken, TEDxIzmit’in de ziyaret edilmesi gerektiği vurgulandı.

Bugün 15:06 TSİ - Kültür-Sanat

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