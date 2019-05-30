Kaza, Körfez Yukarı Hereke Mahallesi’nde meydana geldi. İstanbul’da tedavi gören ağabeyi Bekir Kahraman’ı (50) alarak Yukarı Hereke Mahallesi’nde bulunan evine götüren Cemil Kahraman (45) idaresindeki 41 B 4795 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarparak takla attı. Hafif yaralanan 2 kardeş 112 Acil ekibi tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Cemil Kahraman tedavisinin ardından taburcu edilirken, Bekir Kahraman’ın ise tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.