Kandıra Babaköy’de ağaç katliamı 3 gün önce başladı. Kandıra’nın doğa olarak en güzel yerlerinden olan Babaköy, Kuzey Marmara Otoyolu için feda ediliyor. Otoyola taş sermek için Babaköy’de 13 hektar alanda bir taş ocağı açılacak. Ormanlık bölgede açılacak taş ocağı için 2 bin 159 ağaç kesilecek. Önceki gün ise ağaç kesim işlemlerinin başladığı öğrenildi.
MAHKEMEYE BAŞVURACAKLAR
Bu doğa katliamına dur demek harekete geçileceği öğrennildi. Konuyla ilgili olarak bir imza kampanyası başlatıldı. Kandıralı köylüler, Manav Dernekleri, çevreciler ve Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği (KEYAD) ağaç kesimi ve taş ocağının durdurulması amacıyla toplanan imzalarla birlikte yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvuracak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz