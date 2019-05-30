Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:20 TSİ- Gündem G: Bugün 15:27 TSİ

Şaban Yazıcı İzmit Belediyesi'nden ayrıldı

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü birim sorumlusu Şaban Yazıcı, İzmit Belediyesindeki görevinden ayrıldı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü birim sorumlusu Şaban Yazıcı, İzmit Belediyesindeki görevinden ayrıldı. AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı’nın eşi olan Şaban Yazıcı, "Uzun zamandır hem bedenen hem ruhen yorulmuştum. Ayrılma düşüncem zaten vardı. Talep benden geldi. Yeni başkana düşüncemizi ilettik. O da dün akşam itibariyle onayladı" dedi.

Bugün 15:20 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Kandıra'da ağaç katliamı başladı! mask
Kandıra'da ağaç katliamı başladı!
İş adamının katil zanlıları hakkında karar çıktı mask
İş adamının katil zanlıları hakkında karar çıktı
Ellibeş: Kişilerin değişmesi davayı saptırmaz mask
Ellibeş: Kişilerin değişmesi davayı saptırmaz
Aile Konak, yüzlerce kişiyle iftar sofrasında buluştu mask
Aile Konak, yüzlerce kişiyle iftar sofrasında buluştu
Karamürsel İlçe Müftülüğü iftar verdi mask
Karamürsel İlçe Müftülüğü iftar verdi
Körfez’in emektarları bir araya geldi mask
Körfez’in emektarları bir araya geldi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI? mask
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI?
İzmit Belediyesi'nde "10 işçi" açıklaması mask
İzmit Belediyesi'nde "10 işçi" açıklaması
İzmit Belediyesi'nde iki amirin görevine son verildi mask
İzmit Belediyesi'nde iki amirin görevine son verildi
Görevden alınmaların ardından Hürriyet'den açıklama mask
Görevden alınmaların ardından Hürriyet'den açıklama
Başiskele'de yılan paniği! mask
Başiskele'de yılan paniği!
İzmit'te işten çıkarılan 10 işçi bu kez TBMM'de gündem oldu mask
İzmit'te işten çıkarılan 10 işçi bu kez TBMM'de gündem oldu

GALERİ

İzmitli öğretmenin single’ı büyük ilgi gördü mask
İzmitli öğretmenin single’ı büyük ilgi gördü
"Durhasan Köyü" Türkiye gündemine taşındı mask
"Durhasan Köyü" Türkiye gündemine taşındı
Otomobil ile otobüs kafa kafaya çarpıştı! Aile sinir krizi geçirdi... mask
Otomobil ile otobüs kafa kafaya çarpıştı! Aile sinir krizi geçirdi...
Akar: O başkan derhal istifa etmeli! mask
Akar: O başkan derhal istifa etmeli!
Halk otobüsünde taciz iddiası mask
Halk otobüsünde taciz iddiası
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı mask
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL