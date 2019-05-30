İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü birim sorumlusu Şaban Yazıcı, İzmit Belediyesindeki görevinden ayrıldı. AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı’nın eşi olan Şaban Yazıcı, "Uzun zamandır hem bedenen hem ruhen yorulmuştum. Ayrılma düşüncem zaten vardı. Talep benden geldi. Yeni başkana düşüncemizi ilettik. O da dün akşam itibariyle onayladı" dedi.
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Şaban Yazıcı İzmit Belediyesi'nden ayrıldı
İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü birim sorumlusu Şaban Yazıcı, İzmit Belediyesindeki görevinden ayrıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz