Tanrıkulu: Yargı, yürütme ile iç içe geçmiş

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Av. Sezgin Tanrıkulu, Kocaeli Dayanışma Akademisi’nin misafiri olarak kentimize geldi. ‘Hukukun Adaletle İmtihanı’ adlı söyleşide günümüz Türkiye’si adalet sistemi ve yargı bağımsızlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kocaeli Dayanışma Akademisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, HDP eski Milletvekili Ali Haydar Konca, eşi, CHP İl Başkanı Sezgin Tanrıkulu ve çok sayıda davetli katıldı. 80’li, 90’lı yıllarda insan hakları açısından daha iyi bir ortam olduğunu belirten Tanrıkulu, “Geçmiş yıllardan en azından davalar merkez medyada haber olabiliyordu fakat şimdi böyle bir şey yok. Eskiden medya hükümetten bağımsız davranabiliyordu, şimdi böyle bir imkan yok, bana göre en önemli farklardan biri burada. Evet, belki alternatif medya çıktı ama orada da fişleme yapılıyor, bu dönemde Cumhurbaşkanı’na hakaret, hiç bir dönemde olmadığı kadar arttı” dedi.

“DGM’DEN SONUÇ ALMA İHTİMALİ VARDI”

Geçmişte Askeri Mahkemelerden ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nden sonuç alma ihtimali olduğunu, şimdi bunun bile olmadığını vurgulayan CHP Milletvekili, “Eskiden DGM’lerden, askeri mahkemelerden sonuç alma ihtimaliniz vardı. Mesela ben bir avukat olarak mahkemeye gittiğimde, en azından bir umut sonuç alabilirim diye bakıyordum. Ama şu anda böyle bir durum yok, yargı ile yürütme tamamen iç içe geçmiş. Yargılamalar da gereken kurallara uygun yapılmıyor, örnek verecek olursak bir hocamızın davasında, avukat, hakime soruyor, ‘Müvekkilim oturabilir mi, benim savunmam uzun sürecek’ diye, hakim hayır oturamaz diyor ve hocamız 1,5 saat boyunca ayakta bekliyor. Türkiye’de yargılamalar yasalara uygun olmalı, maalesef bazen yasalar bile çiğneniyor” diye konuştu.

“GÜLİSTAN’I, KABRİSTAN YAZDILAR”

Yargılmaların keyfi gerekçeler ve siyasi sebeplerle gerçekleştirildiğini kaydeden Tanrıkulu, “Sırrı Süreyya Önder ve Demirtaş yargılamalarında, iddianamelere istedikleri şeyleri yazdılar. Mesela, Sırrı Süreyya, “Barış olacak, Türkiye’yi gülistana çevireceğiz” demiş, “Kabristan’a çevireceğiz” yazmışlar. Yine bir örnek, konuşmasının hiç bir yeride, ‘PKK’ geçmiyor, HDK’yı tutanağa, ‘PKK’ diye almışlar” ifadelerini kullandı. Etkinliğin sonunda kendisine sorulan, “Peki, teröristler nasıl yargılanmalı” sorusunu da cevaplayan Sezgin Tanrıkulu, “Bağımsız ve adil yargılanmalılar, eğer suçları varsa, zaten cezalarını çekerler. Ama herkes bağımsız mahkemeler tarafından yargılanmalıdır” cevabını verdi. Barış Yahya ÇİNÇİN