DTO’da, “KOBİ’lere hibe” konuşuldu

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin mayıs ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Kürşat Bal Başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısına, Liman Başkanı Murat Müftüoğlu, Evyapport Genel Müdürü Ali Keskin, Evyapport Destek Hizmetler Müdürü Sedat Topuz ve meclis üyeleri katılım sağladı. Adenyum Teknoloji İş Geliştirme Direktörü Serkan Seyhan, meclis toplantısında “KOBİ’lerde Hibelere Erişim Stratejisi” konu başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen sunumda, girişimciliği geliştirme destek programları, iş geliştirme, ar-ge, gemi ve yat sektörüne yönelik tasarım destekleri detaylarıyla katılımcılara aktarıldı.



“MAVİ VATAN PANELİ ÖNEMLİ”

Meclis toplantısında konuşan Başkan Vedat Doğusel, açılış konuşmasında Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu ile birlikte düzenlenen “Doğu Akdeniz’de Mavi Vatan ve Mavi Ekonomi” adlı panelin öneminden bahsederken, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin denizleşme potansiyelinden deniz ulaştırması ve limancılığına; gemi bakım ve onarımından deniz hukukuna, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesinden proje finansmanına kadar her konunun masaya yatırıldığı bu panel, Türk denizciliği açısından büyük öneme sahiptir. Buradan çıkan sonucun hem Türk denizciliğine hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti denizciliğine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

DESTEK PROGRAMLARI

Serkan Seyhan ise, KOSGEB, TÜBİTAK, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansı, Enerji Bakanlığı, İŞKUR, Tarım Bakanlığı ve AB’nin hibe desteği sunduğunu ifade ederken, Girişimciliği Geliştirme Destek Programının da ayrıntılarını anlattı. İşletme geliştirme, ar-ge, endüstriyel uygulama, tekno yatırım, tekno pazar, stratejik ürün, KOBİGEL ve işbirliği başlıklarındaki destek programlarını anlatan Seyhan, KOBİ’lerin bu destek programlarını iyi takip etmesi gerektiğini söyledi.