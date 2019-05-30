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Şehitlerin ruhuna mevlit okutuldu

Kandıra Belediyesi, başta ilçe şehitleri olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm şehitlerin ruhuna, ‘Mevlid-i Şerif’ okuttu.
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Kandıra Belediyesi, başta vatan uğruna şehit düşen Kandıralı şehitler olmak üzere, vatan savunmasında şehadet mertebesine erişen tüm vatan evlatları adına mevlit okuttu. Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kandıra Ak Parti İlçe Başkanı Erol Ölmez, İlçe Müftüsü Osman Zeki Yağcı, Belediye Meclis Üyeleri, Şehit aileleri ve  vatandaşlar katıldı.

“EMANETE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Mevlit programı nedeniyle duygularını dile getiren Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, “Vatan savunmasında gözlerini kırpmadan canlarını seve seve feda eden kahraman şehitlerimizi minnetle anıyorum. Şehitlerimizin kıymetli emanetleri ailelerine sahip çıkacağız. Başta ilçemizde ve tüm yurtta vatan uğruna şehit düşen evlatlarımıza, kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

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