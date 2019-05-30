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Büyükakın: Belediyecilik anlayışımızı güncelleyeceğiz

Emekli ve engelli derneklerinin temsilcilerini makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Engellilerimize ve emeklilerimize yönelik çalışmalarımız artarak devam edecek. Belediyecilik anlayışımızı güncelleyeceğiz” dedi
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Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Emekliler Derneği Başkanı Adem Özata ve Kocaeli Engelli Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Atadoğan ile yönetimlerini makamında konuk etti. Nazik ziyaretleri için konuklarına teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Göreve geldiğimiz andan itibaren engelsiz şehir vizyonu ile çalışıyoruz. Emeklilerimize daha yaşanabilir kent hedefinin yanı sıra hayatları boyunca daha mutlu oldukları bir şehir için görevimizin başındayız. Engellilerimize ve emeklilerimize yönelik faaliyet gösteren hizmetlerimizi kolay erişilebilir hale getirme hedefiyle hareket ediyoruz” dedi.

“ANLAYIŞI GÜNCELLEYECEĞİZ”

Şehirlerarası yarışın, ülkelerarası yarıştan daha önemli olmaya başladığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Günümüzün dünyasında şehirlerin artan yarışında Kocaeli, kendisini geleceğe hazırlayarak adımlarını sağlam basacak. Şehrimizin bu dönemde yeni yönetim yaklaşımlarını her alanda kendisini gösterecek. Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin mutlu olduğu, emeklilerimizin yaşamlarından mutlu olduğu bir kent hedefiyle hareket ediyoruz. Belediyecilik ve şehircilik anlayışımızı güncelleyerek yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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