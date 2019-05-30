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Özdemir: LGS’de başarı sağlayacağız

Geçtiğimiz yıl uygulanmaya başlanan ‘Liselere Geçiş Sınavı’ bu yıl 1 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılacak. Sınav hakkında konuşan Ortaokul Müdiresi Gülsüm Özdemir, başarı beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.
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1 Haziran’da gerçekleştirilecek, ‘Liseye Geçiş Sınavı’na hazırlık yapan kurumlardan biri olan Bilgi Küpü Okulları, öğrencilerinin sınavlarda başarı sağlayacağını belirtti. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bilgi Küpü Okulları Ortaokul Müdiresi Gülsüm Özdemir, “Bizler Bilgi Küpü Okulları olarak önümüzdeki sınavlara tam anlamıyla hazır durumdayız. Bilgi Küpü Okulları öğretmenleri ve öğrencileri sınav yılında her dakikanın önemini çok iyi bildiği için her anlarını bu bilinçle değerlendirmeye çalışıyorlar. Ayrıca ocak ve nisan aylarında toplamda 7 haftalık akşam kampı dediğimiz soru çözümü ve konu anlatım kurslarıyla öğrencilerimiz son aylarını en iyi şekilde değerlendirme şansına erişiyorlar” dedi.

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