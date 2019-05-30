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İzmit'in şanslı numaraları "37-41"

İzmit’te bayram arifesinde şok indirimleriyle dikkat çeken Pabuc.Chi Ayakkabı Mağazasında bir kampanya daha başladı.
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İzmit Ömerağa Mahallesi Feridun Özbay Caddesi’nde (Eski Mikro Taksi Sokağı) bulunan Pabuc.Chi Ayakkabı Mağazası, kapanış nedeniyle Scooter marka rahat spor ayakkabılarda fiyatları 170 TL’den, 80 TL’ye indirmişti. Yazlık babet ayakkabılar ise 30, 40 ve 50 TL’ye kadar düşmüştü. İndirimli ayakkabı modellerinin büyük bölümünün hakiki deri olması kampanyaya ilgiyi artırdı.

4 HAZİRAN'A KADAR

Mağaza, bayrama birkaç gün kala yeni ve şaşırtıcı bir kampanya daha başlattı. Buna göre 37 ve 41 numaralı tamamı deri, rahat, sezon kadın ve erkek ayakkabı çeşitleri 80 TL’ye indirildi. Mevcut kampanyalarla birlikte 37 ve 41 numaralı ayakkabı çeşitlerine özel düzenlenen bu kampanyanın Ramazan Bayramının başlangıcı olan 4 Haziran’a kadar devam edeceği öğrenildi.

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Yorumlar

(1)
01

Rambo - ucuz ayakabıları indirimli diye kakalayın bakalım vatandaşta alsın 1- 2 ay sonra çöp

Yanıtla . 0Beğen 30 Mayıs 18:37

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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