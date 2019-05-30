İzmit'in şanslı numaraları "37-41"

İzmit Ömerağa Mahallesi Feridun Özbay Caddesi’nde (Eski Mikro Taksi Sokağı) bulunan Pabuc.Chi Ayakkabı Mağazası, kapanış nedeniyle Scooter marka rahat spor ayakkabılarda fiyatları 170 TL’den, 80 TL’ye indirmişti. Yazlık babet ayakkabılar ise 30, 40 ve 50 TL’ye kadar düşmüştü. İndirimli ayakkabı modellerinin büyük bölümünün hakiki deri olması kampanyaya ilgiyi artırdı.

4 HAZİRAN'A KADAR

Mağaza, bayrama birkaç gün kala yeni ve şaşırtıcı bir kampanya daha başlattı. Buna göre 37 ve 41 numaralı tamamı deri, rahat, sezon kadın ve erkek ayakkabı çeşitleri 80 TL’ye indirildi. Mevcut kampanyalarla birlikte 37 ve 41 numaralı ayakkabı çeşitlerine özel düzenlenen bu kampanyanın Ramazan Bayramının başlangıcı olan 4 Haziran’a kadar devam edeceği öğrenildi.