Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre, ülkemiz karayolu ağında 2018 yılında toplam 1 milyon 229 bin 364 adet trafik kazası meydana geldi. Kazaların 1 milyon 42 bin 832 adedi maddi hasarlı, 186 bin 532 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olduğu belirtildi. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 75'i yerleşim yeri içinde yüzde 25'i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi. Kocaeli’de 2018 yılında meydana gelen 4 bin 307 adet ölümlü-yaralanmalı trafik kazası sonucunda 95 kişi hayatını kaybederken 6 bin 949 kişi ise yaralandı. Maddi hasarlı kaza sayısı ise 33 bin 989 adet olmuştur.
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2018'de 95 kişi kazada öldü
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre, ülkemiz karayolu ağında 2018 yılında toplam 1 milyon 229 bin 364 adet trafik kazası meydana geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz