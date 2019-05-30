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2018’de 556 milyon adet bayram çikolatası tüketildi

Ülker, Ramazan Bayramı’nda çikolata ve şekerleme talebini karşılamak için yaptığı hazırlıkları tamamlayarak, 47 farklı çeşidiyle raflardaki yerini aldı.
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Ülker, Ramazan Bayramı’nda çikolata ve şekerleme talebini karşılamak için yaptığı hazırlıkları tamamlayarak, 47 farklı çeşidiyle raflardaki yerini aldı. Yıllardır bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezi olan Ülker, hediyelik ve ikramlık çikolatada yüzde 33 pazar payıyla pazarın açık ara lideri olmaya devam ediyor. Ülker Pazarlama Bölge Lideri Aslı Özen Turhan, 2018 yılında 556 milyon adede yakın Ülker bayram çikolatası tüketildiğini, bunun da Türkiye nüfusunun yaklaşık 7 katına denk geldiğini belirtti.

İLAVE İSTİHDAM

Turhan “2018 yılında toplam bayramlık çikolatalı pazarı 360 milyon TL, bayramlık şekerleme pazarı ise 411 milyon TL’ye ulaştı. Bayram tüketiciler için olduğu kadar bizim için de önemli bir dönem. Üretim, pazarlama, satış teşkilatı başta olmak üzere her birimimiz üzerine düşen sorumlulukla çalışırken, marketlerdeki tanıtım faaliyetleri için de 6.500 kişilik ilave istihdam sağlıyoruz" dedi.

Bugün 16:18 TSİ - Ekonomi

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